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Несколько домов пострадали на Кубани при массированной атаке дронов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Несколько домов в Краснодарском крае пострадали при массированной атаке беспилотников минувшей ночью, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале в четверг.

"Минувшей ночью нашими ПВО отражена массированная атака беспилотников (...). Объекты инфраструктуры не пострадали. К сожалению, в двух случаях обломки уничтоженных БПЛА повредили дома жителей региона - в обоих случаях ущерб незначительный, пострадавших нет", - написал Кондратьев.

Он отметил, что в хуторе Бойкопонура Калининского района выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района повреждены хозпостройка, подводящий газопровод, крыша и стекла в одном из домов.

"Люди не пострадали. На местах работают специальные и экстренные службы. Главы районов помогут жителям в восстановлении имущества", - добавил Кондратьев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью над территорией Краснодарского края было уничтожено 47 украинских дронов.

Вениамин Кондратьев Краснодарский край
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