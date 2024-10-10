Суд отклонил кассацию Блиновской на доначисления ей более 1 млрд рублей налогов

Блогер Елена Блиновская в Савеловском районном суде Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в четверг оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, поддержавших решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по Москве о доначислении блогеру и основательнице проекта "Марафон желаний" Елене Блиновской 1,1 млрд рублей платежей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу Блиновской.

В материалах дела говорится, что ИФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением ИФНС, Блиновская обратилась в суд с иском. Однако суд первой инстанции 2 апреля отказал ей в иске. Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня оставил отказ в силе.

Тогда Блиновская 29 августа подала кассацию.

Иск был подан 26 декабря 2023 года.

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве, проверка его обоснованности отложена на 6 ноября.

Суд, учитывая наличие у нее детей, привлек к участию в деле орган опеки и попечительства по Москве.

На депозитный счет суда уже перечислены 25 тыс. рублей на финансирование процедуры банкротства, говорится в определении суда.

Дело Блиновской

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО.