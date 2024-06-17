Суд отказал Блиновской в жалобе на законность доначисления более 1 млрд руб. налогов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской на решение об отказе признать недействительным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве, следует из картотеки суда.

Блиновская оспаривает решение Арбитражного суда Москвы, который 2 апреля отказал ей в признании незаконным доначисления 1,1 млрд рублей налоговых платежей.

В материалах дела говорится, что ИФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением ИФНС, Блиновская обратилась в суд с иском. Однако суд 2 апреля отказал в его удовлетворении.

Иск был подан 26 декабря 2023 года.

Блиновская 31 мая подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве, проверка его обоснованности назначена на 19 августа.

Суд, учитывая наличие у нее детей, привлек к участию в деле орган опеки и попечительства по Москве.

На депозитный счет суда уже перечислены 25 тыс. рублей на финансирование процедуры банкротства, говорится в документе.

Блиновская – российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" – была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО.