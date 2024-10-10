Власти Рима планируют ввести плату за посещение фонтана Треви

Реставрация фонтана Треви в Риме Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Рима рассматривают введение платного посещения одного из самых популярных памятников Рима - фонтана Треви, сейчас начаты работы по обустройству площадки вокруг фонтана для туристов, сообщают итальянские СМИ.

Как заявил мэр города Роберто Гуальтьери, на объекте уже ведутся технические работы. Первоначально он будет окружен прозрачными панелями, а затем над бассейном фонтана будет временно проложена дорожка, которая позволит посетителям "насладиться беспрецедентным видом" на памятник в стиле барокко.

Мэр добавил, что туристы по-прежнему смогут бросать монеты в фонтан с пешеходной дорожки, загадывая при этом желания. Это практически обязательная традиция для всех посетителей фонтана.

Работы по техническому обслуживанию и очистке фонтана планируется завершить к концу этого года. После этого город начнет ограничивать поток туристов, посещающих фонтан.

Посещение фонтана всегда было бесплатным для туристов, но сейчас мэрия города рассматривает возможность введения билетов стоимостью 2 евро за визит. Как уверяют римские чиновники, эта сумма примерно соответствует той, что туристы бросают в фонтан.

Ранее в этом году Венеция ввела плату за однодневный въезд в город с каждого туриста в размере 5 евро.