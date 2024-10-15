В Праге запретили ночные экскурсии для туристов по пабам

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти столицы Чехии запретили ночные экскурсии по пабам, организованные турагентствами, чтобы привлечь в город более культурных туристов, сообщает британская газета The Guardian.

"Чешская столица, население которой составляет 1,3 млн человек, уже давно является популярным местом для участников шумных мальчишников и любителей пабов, в основном, из Великобритании. Заммэра Праги Зденек Гржиб сообщил журналистам, что организованные ночные походы по пабам теперь будут запрещены", - пишет издание.

Как заявили в мэрии, город хочет привлекать "более культурных и состоятельных туристов, а не тех, которые приезжают на короткий срок, чтобы напиться".

Глава Чешской ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек приветствовал решение мэрии.

"Поездки в центр чешской столицы в поисках пива стали проблемой для местных жителей и других туристов. Никому не запретят ходить в паб, но ежевечерние организованные походы по заведениям нам не нужны. Вряд ли это решение повлияет на продажи отелей Праги", - сказал он.

Иностранные туристы помогают Чехии сохранять статус страны, где потребляется больше всего пива на душу населения. В 2023 году этот показатель составил 128 литров.

Как напоминает газета, Прага - не первая европейская столица, которая пытается отвадить от посещения города определенную категорию туристов. В прошлом году Амстердам запустил в интернете рекламную кампанию "Держитесь подальше", нацеленную на молодых британских мужчин. Когда жители Великобритании вводят в поисковые системы такие запросы, как "мальчишник в Амстердаме", "дешевый отель в Амстердаме" и "поход по пабам в Амстердаме", появляется видео, описывающее риски и последствия чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков: штрафы, судимость, госпитализация и необратимый ущерб здоровью.

Другие европейские города также ввели меры по сдерживанию массового туризма, в том числе Венеция, где ограничили размеры туристических групп и запретили использование громкоговорителей, и Барселона, где к 2028 году планируется запретить сдавать квартиры в аренду туристам.