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Справку об участии в СВО можно будет получить через портал Госуслуг с 1 ноября

Справку об участии в СВО можно будет получить через портал Госуслуг с 1 ноября
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции.

"С 1 ноября 2024 года эту справку можно будет получить через портал Госуслуг. Соответствующее постановление правительства подписано", - сообщается на сайте кабинета министров.

До сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации, поясняет пресс-служба правительства.

Подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через "Госуслуги", но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью они получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями, говорится в сообщении.

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