Пик заболеваемости гриппом в большинстве регионов РФ приходится на декабрь-февраль

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пик сезона гриппа в большинстве субъектов России происходит в декабре-феврале, лучшее время для вакцинации от гриппа - осень, после организму требуется около двух недель для выработки антител для защиты, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин.

"В большинстве регионов пик сезона гриппа приходится на декабрь-февраль. При этом после вакцинации организму требуется около 2 недель для выработки достаточного количества антител для защиты от гриппа. Поэтому лучшее время для вакцинации от гриппа - осень, до начала подъема заболеваемости, чтобы организм успел подготовиться к встрече с вирусом", - сказал Полибин, его слова привели в пресс-службе Минздрава в понедельник.

По его словам, в случае, если человек не был привит, ему следует пройти вакцинацию как можно быстрее. Вакцины, которые используются в текущем эпидемическом сезоне, содержат актуальные антигены штаммов вирусов гриппа А (H1N1), А (H3N2) и В. Таким образом, привитые защищены от всех циркулирующих на территории РФ штаммов гриппа.

Полибин добавил, что в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями грипп занимает особое место, он может протекать в крайне тяжелой форме, приводить к осложнениям и даже смерти. Наибольшую опасность грипп представляет для детей дошкольного возраста, пожилых лиц, беременных, людей с различными сопутствующими заболеваниями, в том числе ожирением, с ослабленным иммунитетом. Также к группам риска относятся медицинские работники и лица, которые имеют большое количество контактов (работники социальной сферы, сфер управления, образования, обслуживания, общественного питания, транспорта, торговли и других).