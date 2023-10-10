РОМЗ не смог обжаловать обеспечительные меры по делу о взыскании акций в доход государства

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове оставил без изменения определение Арбитражного суда Ярославской области о введении обеспечительных мер в отношении ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ) в рамках дела о взыскании в доход государства акций предприятия.

"Определение Арбитражного суда Ярославской области от 9 августа 2023 года по делу (. . .) оставить без изменения, а апелляционные жалобы ПАО "Ростовский оптико-механический завод", ООО "СибМир" - без удовлетворения", - говорится в постановлении апелляционного суда, которое вступило в законную силу со дня его принятия - 5 октября.

Иск Генпрокуратуры России "об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения" было зарегистрировано в арбитражном суде Ярославской области 3 августа. В тот же день суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил ряд обеспечительных мер, в частности арестовал движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество РОМЗа, акции, принадлежащие ответчикам. Также суд запретил органам управления предприятия принимать решения о распределении прибыли и убытков, о выплате вознаграждения членам совета директоров, совершать иные действия и сделки, имеющие целью вывести денежные средства и имущество из собственности предприятия.

Кроме того, суд удовлетворил просьбу прокуратуры о наложении запрета выплачивать дивиденды компании, совершать любые действия, которые ухудшают положение работников или влекут остановку производства. ФНС запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, смены структуры органов управления "Ростовского оптико-механического завода". Также запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, РОМЗ и один из его акционеров - ООО "СибМир" - подали апелляционные жалобы.

В частности, РОМЗ просил частично отменить обеспечительные меры в части запрета открывать новые банковские счета, расторгать трудовые договоры с работниками по соглашению сторон, передавать активы завода под обременения, "СибМир" - отменить определения Арбитражного суда Ярославской области полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При рассмотрении апелляционных жалоб суд посчитал, что обеспечительные меры не мешают исполнению заводом обязательств в рамках гособоронзаказа, трудовые права работников предприятия не нарушаются. Суд считает, что обеспечительные меры "являются соразмерными и направлены на предотвращение причинения значительного ущерба интересам Российской Федерации и сохранения существующего состояния отношений между сторонами".

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия. Впоследствии может быть направлено и в Верховный суд России.

20 сентября Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства акций ПАО "Ростовский оптико-механический заводу из чужого незаконного владения (14 620 175 обыкновенных и 598 752 привилегированные у ООО "СибМир", 8 980 171 обыкновенную у АО "ИсНов").

РОМЗ расположен в Ростове Ярославской области. Основной вид деятельности - производство оптических приборов, фото- и кинооборудования. По итогам 2022 года выручка составила 1,406 млрд рублей, чистый убыток - 40,9 млн рублей.

Уставный капитал общества составляет 37 417 380 рублей, он разделен на 28 062 804 обыкновенных акций и 9 354 576 привилегированных акций типа "А" номинальной стоимостью 1 рубль. По данным РОМЗ, на конец второго квартала 2023 года АО "ИсНов" владело 24% уставного капитала (32% обыкновенных акций), ООО "СибМир" - 40,67% (52,1%), еще семь юрлиц - 0,15%, физлицам принадлежало 35,18% УК.

АО "ИсНов" и ООО "СибМир" зарегистрированы в Новосибирске. Владельцем 100% уставного капитала ООО "СибМир" является АО "РАТМ-холдинг" предпринимателя Эдуарда Тарана. Сам Таран на конец второго квартала 2022 года владел 16,47% акций РОМЗа.

АО "ИсНов" информации о своих акционерах не публикует.

На сайте "РАТМ-холдинга" оптико-механический завод в Ярославской области сейчас не упоминается, хотя ранее в СМИ озвучивалось, что он является предприятием группы.

В "РАТМ-холдинг" входят ООО "Сибирское стекло", завод "Экран - оптические системы", московское НПО "Гидромаш", Катайский насосный завод, ряд девелоперских активов.