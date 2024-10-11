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ФАС запросила у производителей и ритейлеров информацию о ценах на рыбу

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба изучит структуру ценообразования на рыбную продукцию, сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС уже направила рыбодобывающим организациям и поставщикам запросы о данных об объемах вылова и первичной переработки, об упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

Ранее ФАС получила от торговых сетей информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на отдельные виды рыбы.

В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины - минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша.

Росстат представил данные по динамике потребительских цен в сентябре 2024 года, по которым мороженая (кроме сельди), соленая, маринованная, копченая рыба, рыбное филе, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, сельди, а также рыбные консервы подорожали от 0,8% до 1,8%. Цены на икру лососевых рыб в сентябре по сравнению с августом выросли на 12,6%.

ФАС Росстат
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