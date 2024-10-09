Более 300 жителей Курской области пострадали от действий ВСУ с 6 августа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Более 300 человек пострадали в приграничных районах Курской области с момента вторжения туда ВСУ, сообщает пресс-служба администрации Курска по итогам брифинга информационного центра оперштаба.

"По сообщению регионального Минздрава, с 6 августа от агрессии ВСУ в Курской области пострадали 308 человек, среди которых 11 детей. На стационарном лечении находятся 23 человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

В регионе продолжают работать 156 сотрудников Всероссийской службы медицины катастроф. В шести медорганизациях в приграничных районах приостановлено плановое оказание помощи. Население распределено в другие медицинские учреждения.

В Курской области в 115 пунктах временного размещения размещены 8 129 человек, включая 1 578 детей.