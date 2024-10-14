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Украинский БПЛА разбросал мины "лепесток" под Белгородом

Подорвался автомобиль

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль подорвался в пригороде Белгорода на разбросанных украинским беспилотником минах "лепесток", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник.

"В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "лепесток". В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал. Оперативными службами участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки перекрыт", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков призвал временно воздержаться от поездок по этому участку дороги.

Вячеслав Гладков Белгород
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