Украинский БПЛА разбросал мины "лепесток" под Белгородом

Подорвался автомобиль

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль подорвался в пригороде Белгорода на разбросанных украинским беспилотником минах "лепесток", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник.

"В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "лепесток". В районе села Красный Октябрь движущийся легковой автомобиль подорвался на мине. К счастью, никто не пострадал. Оперативными службами участок дороги от окраины Красного Октября в направлении села Чайки перекрыт", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков призвал временно воздержаться от поездок по этому участку дороги.