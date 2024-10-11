Господдержка развития промышленной инфраструктуры в 2025 году составит 28,2 млрд рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Господдержка создания и развития промышленной инфраструктуры в России, включая индустриальные и технопарки, в 2025 году составит 28,2 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции замглавы Минпропторга Иван Куликов.

"В прошлом году на поддержку и на возмещение затрат по созданию объектов промышленной инфраструктуры в федеральном бюджете было предусмотрено 15,2 млрд рублей. В 2025 году эта цифра составляет 28,2 млрд рублей", - сказал он.

Чиновник также привел цифры по господдержке промышленной ипотеки, запущенной с 2022 года и позволяющей привлекать льготные кредиты на приобретение, строительство и модернизацию промплощадок.

"Благодаря механизму промышленной ипотеки банки в текущем году выдали льготных кредитов на создание и модернизацию промышленных объектов на сумму более 18 млрд рублей. В ближайшие три года на вышеуказанные цели планируется направить федеральных средств более чем на сумму 80 млрд рублей", - сказал он.

Такое внимание к данной сфере, по его мнению, говорит о "заинтересованности государства в вопросах поддержки промышленного производства, формировании технологического суверенитета, создании высокотехнологичных производств и продуктов с высокой добавленной стоимостью".

Увеличение господдержки повлияло на открытие новых и модернизацию уже действующих импортозамещающих производств. В частности, по его данным, в прошлом году в состав 50 промышленных кластеров в стране входили 450 предприятий, которые реализовывали более 100 импортозамещающих проектов. На данный момент в более чем 70 кластерах работает свыше 800 предприятий, реализующих свыше 200 проектов.

"Мы видим активность сегодня со стороны регионов, со стороны бизнеса по формированию такой промышленной инфраструктуры. Только за прошлый год было создано несколько миллионов квадратных метров дополнительных производственных площадей и также несколько тысяч новых рабочих мест", - уточнил Куликов.

Замминистра напомнил, что 17 октября в Минеральных Водах начнется международный форум-выставка InRussia-2024, на которой будут представлены возможности промышленной инфраструктуры регионов. На форуме будет организован ряд сессий, посвященных отечественному промышленному потенциалу, развитию промышленного туризма, поддержке малого и среднего предпринимательства. Также отдельно будет организована выставка промышленности регионов, где отдельные предприятия представят свою продукцию. Планируется подписание 25 соглашений.