Поиск

При обстрелах Шебекина и Новой Таволжанки ранены пять человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области под обстрелы попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, пять человек были ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в Шебекине женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Их доставят и Белгород в городскую больницу № 2.

Туда же из Новой Таволжанки доставят женщину с осколочными ранениями брюшной полости и ноги. Кроме того, В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился житель Новой Таволжанки с минно-взрывной травмой. Его переведут в областную клиническую больницу".

В Новой Таволжанке в пяти частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждены здание производственного предприятия и четыре автомобиля.

В Шебекине, по предварительным данным, в 13 многоквартирных домах, частном домовладении, административном здании, здании "Почты России", трех социальных и коммерческом объектах выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Кроме того, в двух многоквартирных домах перебита газовая труба. Также осколками посечены 39 легковых автомобилей.

Вячеслав Гладков Белгород Новая Таволжанка Шебекино Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Въездной турпоток в Россию летом 2024 года вырос в 1,5 раза

Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли почти на 1 п.п.

Шольц готов напрямую обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"

Дума приняла в первом чтении проект закона о легализации в РФ "белых хакеров"

Подтвержденный долг Алексея Хотина перед Альфа-банком превышает 106 млрд рублей

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Правительство и ЦБ намерены усложнить мошенникам банковские операции в интернете

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

Кремль отметил, что РФ с уважением относится к выбору Казахстана не присоединяться к БРИКС

В Кремле не стали комментировать слова Кадырова о кровной мести

Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });