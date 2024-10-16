При обстрелах Шебекина и Новой Таволжанки ранены пять человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области под обстрелы попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, пять человек были ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в Шебекине женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Их доставят и Белгород в городскую больницу № 2.

Туда же из Новой Таволжанки доставят женщину с осколочными ранениями брюшной полости и ноги. Кроме того, В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился житель Новой Таволжанки с минно-взрывной травмой. Его переведут в областную клиническую больницу".

В Новой Таволжанке в пяти частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждены здание производственного предприятия и четыре автомобиля.

В Шебекине, по предварительным данным, в 13 многоквартирных домах, частном домовладении, административном здании, здании "Почты России", трех социальных и коммерческом объектах выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Кроме того, в двух многоквартирных домах перебита газовая труба. Также осколками посечены 39 легковых автомобилей.