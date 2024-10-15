Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Соответствующее решение принято на заседании комитета во вторник.

Проектом закона предлагается запретить распространение в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. В частности, поправки предлагается внести в статьи 10.6 и 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ.

Авторами инициативы (724769-8) выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов.

Как ранее отметил Володин, положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. "Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка", - сказал он журналистам.

По его словам, "цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей". "Не запретив это, мы не решим проблему демографии", - считает председатель Госдумы. По его мнению, "пропаганда бездетности - социально опасное явление".