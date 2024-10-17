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Минэнерго настаивает на продлении на 2025 год договоров РЖД с угольными регионами

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго настаивает на продлении на 2025 год соглашений между РЖД и угледобывающими регионами, а также на росте перевозок угля в восточном направлении, заявил в Госдуме руководитель ведомства Сергей Цивилев.

"Позиция Минэнерго, она принципиальная: со всеми угледобывающими регионами, с которыми договор был на этот год, он обязательно должен быть подписан, со всеми без исключения, на следующий год. И не просто подписан, а - второй принципиальный момент - цифра должна быть увеличена", - сказал Цивилев.

По словам Цивилева, Минэнерго не готово обсуждать с РЖД повышение тарифов на перевозки без отсутствия гарантированных объемов.

"Мы не готовы обсуждать повышение тарифов, если не будет перевозок. На сегодня у нас они не то что не растут, они даже падают. Вопрос очень серьезный", - отметил министр.

"Мы договорились, что буквально на следующей неделе будут идти совместные консультации Минтранса, РЖД, Минэнерго по решению этих вопросов", - заключил Цивилев.

Как сообщал 8 октября "Коммерсантъ", глава РЖД Олег Белозеров направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложил не заключать с 2025 гтбм соглашения о вывозе угля на экспорт на восток с добывающими регионами, за исключением Кузбасса, однако вывоз из этого региона в восточном направлении всех грузов (не только угля) в 2025 года предлагается ограничить объёмом в 55,3 млн тонн.

В письме РЖД обращают внимание, что перевозка грузов в восточном направлении обеспечивает более 30% доходов компании, а около 60% пропускной способности Восточного полигона задействовано для перевозки угля, "что обусловлено действием заключаемых с 2020 г. соглашений с ключевыми угледобывающими регионами".

Кузбасс Минтранс Минэнерго Олег Белозеров Сергей Цивилев РЖД
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