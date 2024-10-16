РЖД подтвердили планы вывезти в 2024 г. из Кузбасса на экспорт на восток обещанные 54,1 млн т угля

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" подтверждает намерение вывезти в 2024 году из Кемеровской области на экспорт в восточном направлении обещанные 54,1 млн тонн угля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала РЖД Александра Грицая.

"Никаких сомнений в том, что 54,1 млн тонн на восток будет провезено, у нас нет, 9 месяцев мы закончили строго в графике", - приводит пресс-служба слова Грицая, сказанные в ходе встречи с губернатором Кузбасса Ильей Середюком.

Со ссылкой на данные РЖД сообщается, что за 9 месяцев 2024 года погрузка в Кузбассе составила 152,1 млн тонн, в том числе 39,9 млн тонн угольной продукции экспортировано на восток. "Это на 3,8%, или 1,5 млн тонн выше показателей 2023 года и соответствует параметрам соглашения между ОАО "РЖД" и правительством региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной темой встречи стало развитие инфраструктуры и перспективы вывоза угля на восток. "Мы должны поддержать угольщиков и помочь им с вывозом своей продукции. Важно, что ОАО "РЖД" разделяет эту позицию и готово вместе с нами работать над решением этого вопроса", - приводятся в сообщении слова Середюка.

Как сообщалось, на 2024 год Кузбасс запрашивал 55 млн тонн гарантированной отгрузки и 60 млн тонн, "к которым РЖД надо стремиться", однако в итоге РЖД гарантировали в текущем году отгрузку угля на восток только в объеме 54,1 млн тонн. На 2025 год Кузбасс предлагал договориться о гарантированной отгрузке 68 млн тонн угля на восток.

Вместе с тем, как в начале октября писал "Коммерсантъ", глава РЖД Олег Белозеров направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором предложил не заключать с 2025 года соглашения о вывозе угля на экспорт на восток с добывающими регионами, за исключением Кузбасса, однако вывоз из этого региона в восточном направлении всех грузов (не только угля) в 2025 году предлагается ограничить объёмом в 55,3 млн тонн.

В письме РЖД поясняют, что перевозка грузов в восточном направлении обеспечивает более 30% доходов компании, а около 60% пропускной способности Восточного полигона задействовано для перевозки угля, "что обусловлено действием заключаемых с 2020 года соглашений с ключевыми угледобывающими регионами".

Сообщалось также, что поручением президента РФ от 27 марта 2021 года предусматривалось поэтапное увеличение объема вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении на экспорт не менее чем на 30% к 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года. В 2021 году экспорт планировался в объеме 53 млн тонн, в 2022 году - 58 млн тонн, в 2023 году - 63 млн тонн, в 2024 году - 68 млн тонн. Между тем, по данным властей региона, по итогам 2022 года разница между договоренностями и итоговым вывозом составила 10 млн тонн – 58 млн против 48 млн тонн соответственно. В 2023 году, согласно данным на сайте министерства угольной промышленности Кузбасса, в восточном направлении было отгружено 56,4 млн тонн угля.