Банк России предложил банкам провести оценку систем управления данными

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банк России предложил банкам провести оценку зрелости систем управления данными, сообщил на форуме Finopolis директор департамента данных, проектов и процессов ЦБ Михаил Балакин.

"Мы запустили эту методику самооценки буквально накануне Finopolis. Очень ждем, что нам ответят банки. Мы начали с банков. Продиагностируем в целом состояние систем", - сказал он.

Пилот по использованию этой методики ЦБ провел в августе с участием чуть более 30 крупных организаций финансового рынка.

"Сейчас мы во все кредитные организации направили запрос пройти это в виде анкетирования, чтобы понять хотя бы на что смотреть", - объяснил директор департамента "Интерфаксу".

Участие банков в этом процессе добровольное.

"Мы предлагаем пройти анкетирование. Нам интересно в целом по рынку статистику иметь. Это не надзорный процесс, это исключительно пока исследовательский... Пока это не является частью надзорного процесса", - добавил Балакин.

Пока ЦБ предложил пройти оценку только банкам, но изучает возможность предложить принять участие в этом процессе и другим финансовым организациям.

На форуме ЦБ с участниками рынка обсуждал, как дальше можно было бы развить эту тему.

"Мы пока с рынком как раз обсуждаем, а стоит ли нам минимальный уровень (требований к системам управления данными - ИФ) поставить, либо пойти по другому пути и сказать, что есть какие-то регуляторные стимулы для тех, кто будет на высоких уровнях", - отметил Балакин. По его мнению, весь следующий год уйдет на то, чтобы определиться с архитектурой, все будет дальше эта оценка проходить, как будет проходить ее верификация, будет ли она и какие будут меры и стимулы.