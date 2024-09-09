РСА объединил мобильные приложения для европротокола с 9 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мобильное приложение "ДТП.Европротокол" не доступно в связи с прекращением его поддержки, сообщает Российский союз автостраховщиков.

С 9 сентября 2024 года РСА продолжит предоставлять автовладельцам услугу по оформлению европротокола онлайн в полном объеме с помощью приложения "Помощник ОСАГО", которое было обновлено для замены мобильного приложения "ДТП.Европротокол", заявил президент союза Евгений Уфимцев.

По данным РСА, от 50 до 70 тысяч дорожно-транспортных происшествий в месяц оформляются без вызова сотрудников ГИБДД.

"Процедура оформления ДТП с помощью европротокола пользуется популярностью автовладельцев, так как она экономит им время и бережет нервы. А при условии наличия фотофиксации и отсутствия разногласий между участниками ДТП лимит выплаты при оформлении ДТП по "европротоколу" составляет до 400 тысяч рублей", - отметил Уфимцев.

При оформлении ДТП по "европротоколу" для автомобилиста важны два действия - выполнить фотофиксацию данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформить извещение о ДТП.

В приложении "ДТП. Европротокол" нельзя было оформить извещение о ДТП, без которого процедура "европротокола" не работает. После выполнения фотофиксации приходилось брать в руки бумажные бланки извещений и оформлять документ - заполнять бланк, ставить подписи, и затем каждому из участников везти свой экземпляр извещения в страховую компанию, приводятся пояснения в сообщении.

Приложение "ДТП.Европротокол" работало с 2015 года, в 2019 году РСА, совершенствуя сервис по "европротоколу", опубликовал приложение "Помощник ОСАГО". Здесь электронное извещение о ДТП стало возможно оформить одновременно с фотофиксацией, при этом не требуется вручную вписывать сведения об автомобилях и об участниках ДТП - они автоматически поступают в приложение с портала "Госуслуги" и из автоматизированной системы, содержащей сведения о полисах ОСАГО.

Теперь фотофиксацию пользователь может выполнить при оформлении ДТП прямо в приложении "Помощник ОСАГО", запускать ещё одно приложение не требуется. При этом в целом достаточно, чтобы приложение было установлено у одного из водителей, второй участник ДТП должен получить на свой смартфон сгенерированной в приложении черновик извещения о ДТП, проверить его и подтвердить верность данных.

Необходимо только вручную внести сведения о повреждениях транспортного средства и об обстоятельствах конкретного ДТП, составив схему прямо в приложении или загрузив фото нарисованной вручную схемы, проверить, все ли правильно указано, и подтвердить это, после чего электронный документ отправляется в страховую компанию.

"Для обеспечения автовладельцам сервиса оформления европротокола онлайн РСА продолжает поддержку и развитие единого мобильного приложения "Помощник ОСАГО". Вместе с тем пользователи самостоятельно могут определить - какой сервис им использовать в зависимости от ситуации - "только зафиксировать данные о ДТП, или только оформить электронное извещение, либо сделать еще и фотофиксацию, с тем, чтобы оформить электронное извещение о ДТП", - пояснил Уфимцев.