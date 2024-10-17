Банк России не планирует менять базовые тарифы ОСАГО в 2025 году

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о каких-либо корректировках базовых тарифов ОСАГО на 2025 год не рассматривается, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах форума Finopolis глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

"Последний раз мы проводили актуарные расчеты по ОСАГО, которые трансформировались в принятые изменения, но они также не затрагивали базовые ставки в ОСАГО", - объяснил он и добавил, что были приняты определенные корректировки территориальных коэффициентов с учетом среза ситуации в разных регионах.

"Уточнились модели расчета по мотоциклам, что, как мы предполагаем, приведет к более точной тарификации по ним и создаст дополнительную мотивацию для автостраховщиков для страхования мотоциклов. Базовые ставки оставались прежними", - продолжил Смирнов.

"В последние два года в Банке России мы придерживаемся лозунгов принятия решений на основании данных - данных для подобного пересмотра или корректировок пока в ОСАГО нет", - добавил он.

Как говорил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, в связи с подорожанием автозапчастей в ремонте прогнозируется рост средней стоимости полиса ОСАГО в 2025 году на 7-10%. При этом в РСА указали, что весь 2024 год этот показатель почти не изменялся к уровню 2023 года.

По словам Уфимцева, австостраховщики инициируют ряд законодательных изменений, направленных на ограничение возможности недобросовестных автоюристов зарабатывать на договорах ОСАГО и выплатах по этим договорам, а также изменения, направленные на обеспечение прав потребителей при возмещении ОСАГО в виде натуральных выплат, в виде ремонта. Автостраховщики ожидают принятие некоторых изменений в законе об ОСАГО до конца 2024 года. В то же время, по мнению Смирнова, относительно быстро могут приниматься изменения в закон об ОСАГО сугубо технического характера.

"Так, достаточно быстро были приняты изменения в закон об ОСАГО, связанные с созданием перестраховочного пула в ОСАГО. Но эти поправки никак не затрагивали интересы потребителей", - сказал он.

В отношении изменений, затрагивающих интересы потребителей, быстрое рассмотрение инициатив невозможно, считает представитель Банка России. "Чтобы такие изменения были рассмотрены быстро, должно быть поручение президента РФ", - уверен он.

В противном случае сроки обсуждения могут быть значительными, поскольку "там, где вопрос касается потребителей и сталкивается такое количество интересов, быстрого прохождения законодательных изменений быть не может", заключил Смирнов.