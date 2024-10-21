Госдума во вторник рассмотрит три законопроекта по борьбе с незаконной миграцией

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума на этой неделе в продолжение темы противодействия незаконной миграции рассмотрит еще три проекта закона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Завтра Госдума рассмотрит в первом чтении три законопроекта, нацеленные на противодействие незаконной миграции", - сказал Володин журналистам во вторник.

Так, по его словам, одним из проектов закона предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить меры повышенной ответственности для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов.

За это будет предусмотрено наказание в виде штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией; за повторное совершение - от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.

Еще один проект предлагает ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Третий проект закона предусматривает установление полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

"С начала 2024 года Госдума уже приняла семь законов в сфере миграции, сейчас на рассмотрении шесть проектов законов. До декабря в целом Думой будут приняты 13 законов, посвященных борьбе с незаконной миграцией", - сказал Володин.