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Закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции прошел III чтение

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции.

Закон № 664465-8 распространяет на случаи организации незаконной миграции действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления.

Закон вносит изменения в пункт "а" части первой статьи 104.1 "Конфискация имущества" УК, дополнив его статьей 322.1 УК. По таким уголовным делам конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, "конфискация имущества обладает достаточно серьезным предупредительным потенциалом. Она устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, лишая нарушителя тех "благ", которые могли быть им приобретены в результате совершения преступления, что, в свою очередь, способно значительно сократить объем "черной" экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков".

Авторами закона стала большая группа депутатов от разных фракций.

Госдума
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