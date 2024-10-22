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Осужденный экс-сенатор Арашуков стал фигурантом дела о взятке в 3 млн рублей

Осужденный экс-сенатор Арашуков стал фигурантом дела о взятке в 3 млн рублей
Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков в Московском городском суде
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Осужденный пожизненно за убийства экс-сенатор Рауф Арашуков стал фигурантом дела о взятке сотрудникам колонии "Черный дельфин", сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ во вторник.

"Установлено, что осужденный к пожизненному лишению свободы Арашуков в целях создания для себя благоприятных условий отбывания наказания через лицо, имеющее статус адвоката, организовал передачу денежных средств в общей сумме 3 млн рублей", - сказали в спецслужбе.

На основании переданных УФСБ по Оренбургской области материалов ГСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении Арашукова по ч. 5 ст. 291 (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере) УК РФ.

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В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила, что за взятку Арашуков хотел получить увеличение лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможность выбора места и вида работ на территории колонии, а также выбор соседа по камере.

"При этом сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы", - сказала Петренко.

Бывшему сенатору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере, за которое УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

"Совместно с ФСБ России продолжается установление иных участников совершенного преступления", - заявила представитель СКР.

Дело Арашуковых

Московский городской суд 27 декабря 2022 года на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Арашукова и его отца к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

Согласно фабуле дела, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Как установило следствие, убийства экс-сенатор организовал по поручению отца, поскольку жертвы якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Экс-сенатора задержали прямо на заседании Совета Федерации.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.

Рауф Арашуков ФСБ СКР Светлана Петренко КЧР
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