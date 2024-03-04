Суд в Москве назначил до 19 лет колонии 14 фигурантам дела Арашуковых

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы вынес приговор 14 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, созданном, по версии следствия, для хищения газа экс-советником генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Раулем Арашуковым - отцом бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сообщили в суде, бывшему гендиректору компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову, двоюродному брату Рауфа Арашукова, суд назначил 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Троюродного брата экс-сенатора, бывшего замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Беслана Арашукова суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Бывшему генеральному директору "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игорю Травинову суд назначил 19 лет колонии строгого режима.

Также по делу осуждены еще 11 человек, среди которых родственники Арашуковых, бывшие руководители и сотрудники региональных подразделений "Газпром межрегионгаз" на Северном Кавказе и другие фигуранты.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновным в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и от одного до шести эпизодов особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ряд подсудимых признал вину.

В уголовном деле идет речь о преступном сообществе, созданном Раулем Арашуковым для миллиардных хищений газа.

Арашуковы, задержанные в 2019 году, в 2022 году на основании вердикта присяжных заседателей были приговорены Московским городским судом к пожизненному лишению свободы за создание и участие в преступном сообществе, убийства, хищение газа более чем на 4,4 млрд руб. и другие преступления. Оба не признали вину ни по одному из обвинений.

Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Инициаторами "заказа" экс-сенатор называл одного из своих предшественников на посту сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и бывшего министра внутренних дел республики Казимира Боташева.