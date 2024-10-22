В МИД Индии заявили, что Дели не против расширения БРИКС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - МИД Индии опроверг сообщения о том, что Дели выступает против расширения группы БРИКС.

"Это неуместно и ошибочно", - прокомментировал эти сообщения глава индийского внешнеполитического ведомства Викрам Мисри.

По его словам, "расширение БРИКС является одной из тем дискуссий на саммите в Казани".

"Сейчас мы обсуждаем условия и работаем над инструкциями по реализации модели сотрудничества БРИКС со странами-партнерами", - отметил министр.

Он также напомнил, что ранее Индия активно выступала за присоединение к группе ряда новых стран.

Группу БРИКС в 2010 году образовали Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (с 2006 года БРИК, тогда без участия ЮАР). В 2024 году к группе присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Сейчас на дальнейшее сближение с группой рассчитывают около 30 стран.