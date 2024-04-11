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РКН предупредил о рассылке фейковых писем от его имени руководителям СМИ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил о рассылке фальшивых писем от мошенников в адрес руководителей средств массовой информации с угрозами административной ответственности и блокировки.

Как проинформировали в пресс-службе ведомства в четверг, руководителям СМИ начали поступать письма якобы от имени начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора, в которых сообщается, что "в ряде СМИ уделяется чрезмерное внимание теме участия военнослужащих в ликвидации последствий паводка в Оренбургской области". За подобные сообщения грозят административной ответственностью и незамедлительной блокировкой, добавили в РКН.

Ведомство подчеркивает, что распространяемая информация не соответствует действительности.

"Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru", - отметили в РКН.

Роскомнадзор РКН
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