Роскомнадзор зафиксировал падение трафика YouTube в РФ

Как заявил глава РКН Андрей Липов, это происходит из-за деградации серверов Google

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) наблюдает падение трафика у YouTube в сетях фиксированной связи (Google Global Cache, GGC), а также его значительный рост у отечественных аналогов - VK и RuTube, сообщил руководитель ведомства Андрей Липов.

"У Google в России было очень много серверов: практически каждый узел, где достаточно много абонентов, был присоединен к серверу GGC. Компания эти сервера перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Сервера деградируют, где-то выключились. Мы видим падение трафика в сторону YouTube в первую очередь на сетях фиксированной связи", - сказал Липов журналистам в среду.

"Видимо, более мощные сервера были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи - там трафик все еще сохраняется", - сказал глава РКН.

В то же время растет популярность отечественных площадок, заявил Липов.

"Видим значительный рост трафика наших сервисов - VK, RuTube, видим рост трафика в сторону торрентов. То есть происходит переформатирование того, что принято называть пользовательским опытом, - люди переориентируются в первую очередь на наши легальные сервисы", - сказал глава ведомства.

Липов сообщил также, что в настоящее время никакого взаимодействия между РКН и Google нет.

Глава РКН на вопрос о возможности диалога с Google сообщил, что ведомство "неоднократно направляло во все иностранные платформы достаточно большое количество требований".

"Кто-то их выполняет, кто-то - нет. У них всегда есть возможность нам ответить, задать встречные вопросы, и такой диалог был с большим количеством компаний еще до специальной военной операции, мы двигались в более-менее правильном направлении с ними. На сегодняшний день какие-то компании отказываются от диалога с нами, не мы им запрещаем с нами общаться", - сказал Липов.

Он подчеркнул, что прежде чем применять какие-либо меры в отношении какого-либо сервиса, РКН "неоднократно направляет этому сервису требования".

Ситуация с YouTube в РФ

24 июля пресс-служба "Ростелекома" сообщила "Интерфаксу", что служба технического мониторинга компании "начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K)", а также "отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube". Ответственность за эту ситуацию "Ростелеком" возложил на корпорацию Google (владеет YouTube), "которая, с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (GGC - предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных)".

25 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. По его словам, "деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".

В начале августа пользователи сообщали, что видео на YouTube на устройствах, подключенных к сетям фиксированной связи, практически перестало загружаться.