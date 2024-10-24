На выплату страховых пенсий в 2024 году потребуется около 11 трлн рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Выплата страховых пенсий в следующем году потребует около 11 трлн рублей; средний размер пенсии по старости с 1 января составит около 24 тысяч рублей, сообщает сайт Соцфонда России.

"Самым крупным направлением расходов СФР является пенсионное обеспечение. На выплату страховых пенсий будет направлено около 11 трлн рублей. В бюджете предусмотрена индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты с 1 января на 7,3%, что соответствует уровню годовой инфляции", - сказано в сообщении.

Глава Соцфонда Сергей Чирков напомнил, что фонд возобновит индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам на тех же условиях, что и неработающим.

"Будут проиндексированы выплаты более 38 миллионов пенсионеров. В итоге средний размер страховой пенсии по старости будет увеличен до 24 тысяч рублей", - отметил он.

Социальные пенсии трех с половиной миллионов человек будут увеличены с 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума на 14,75%. Кроме того, с 1 февраля на уровень инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты льготникам, другие выплаты и пособия.

Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы, индексацию страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в следующем году планируется проводить один раз, в 2026-2027 годах индексация запланирована дважды - 1 февраля и 1 апреля.