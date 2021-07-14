Суд назначил до 10 лет колонии по делу о массовой драке в пензенской Чемодановке

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пензенский областной суд в среду вынес приговор по делу о массовой драке в селе Чемодановка, 27 фигурантов приговорили к срокам от двух до десяти лет колонии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Кроме того, по данным собеседника агентства, один из фигурантов дела оправдан.

Драка в Чемодановке произошла 13 июня 2019 года, сообщалось, что конфликт произошел между местными уроженцами и цыганами. Пострадали пять человек, двум из них потребовалась госпитализация. Один из пострадавших умер в больнице на следующий день.

После драки жители Чемодановки провели митинг и ненадолго перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.