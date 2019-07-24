Цыгане стали возвращаться в пензенскую Чемодановку после массовой драки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Власти Пензенской области сообщили, что цыганские семьи начали возвращаться в Чемодановку после конфликта в июне.

Глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев уточнил, что на утро среды вернулись 182 человека. Всего в Чемодановке проживали 660 цыган. Ожидается, что остальные вернутся в августе.

Вернувшиеся цыгане забирают домашних животных, о которых на время отсутствия хозяев заботились местные фермеры.

Демичев заявил, что конфликтов на национальной почве в Чемодановке нет. Он добавил, что поручил составить списки всех детей из цыганских семей, чтобы те посещали школу.

Конфликт в Чемодановке

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. Пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения - поступил в клинику с черепно-мозговой травмой, он скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Сообщалось, что массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители собрались на митинге и перекрыли федеральную трассу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

После конфликта с местными жителями все цыгане уехали из Чемодановки.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, более 600 цыган, представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек).