Власти сообщили о стабилизации ситуации в челябинском Коркино после волнений

Всего на улицы города вышло около 150 человек, госпитализированы два человека

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Власти Челябинской области отмечают стабилизацию ситуации в Коркино, где ночью произошел стихийный сход граждан после убийства женщины-таксиста, сообщается в телеграм-канале областного правительства.

"Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершенном преступлении. Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек. На месте в течение дня работали представители администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений", - говорится в сообщении.

Госпитализированы двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, ночью ситуация в городе полностью стабилизировалась, "жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома, в настоящее время в Коркино проводится патрулирование сотрудниками правоохранительных органов, идет профилактическая работа с населением".

Сотрудники правоохранительных органов провели "задержания наиболее активных участников волнений".

"Органы государственной власти и местного самоуправления обращаются к жителям Коркинского округа и близлежащих районов с просьбой - не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям. Во всех фактах правоохранительные органы досконально разберутся, виновные понесут заслуженное наказание", - отмечают власти.

В пресс-службе также добавили, что по поручению губернатора области Алексея Текслера семье погибшей женщины будет оказана необходимая помощь. "Администрация округа находится в постоянном контакте с семьей, с детьми работает соцслужба. Детям 11 и 15 лет", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в администрации Коркинского округа пройдет личный прием. На вопросы жителей ответят прокурор области Игорь Донгаузер, начальник регионального следственного управления Следственного комитета России Алексей Колбасиным, заместитель губернатора области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

В Коркино в четверг было возбуждено уголовное дело по факту убийства 40-летней женщины, подвозившей накануне на такси местного жителя.

Задержан подозреваемый 17-летний молодой человек.

Местные жители стихийно вышли на митинг, переросший в волнения.