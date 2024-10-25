Расследование убийства таксистки в Челябинской области передали в центральный аппарат СКР

Там же будут расследовать уголовное дело о последовавшей стрельбе по людям

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР займется расследованием уголовных дел об убийстве таксистки и покушении на убийство людей в Коркине Челябинской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - сказано в сообщении.

24 октября в региональном главке СК были возбуждены уголовные дела об убийстве женщины-таксистки и о покушении на убийство жителей Коркина "лицами из цыганской диаспоры" (ч.1 ст.105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК), напомнили в СК. Подозреваемые в этих преступлениях задержаны, с ними проводятся следственные действия.

"После произошедшего убийства жительницы города Коркино в регионе произошел народный сход. Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается", - отметили в СК. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК "принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования уголовного дела дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города".

Об "общественных волнениях" в Коркине чиновники сообщили вечером 24 октября. Затем "Интерфаксу" в правоохранительных органах сказали, что после волнений были задержаны "более сорока участников уличных событий". В ходе волнений двое мужчин получили легкие ранения из дробовика. В связи с этим и было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Утром 25 октября пресс-служба правительства Челябинской области уточнила, что в Коркине на улицы вышли около 150 человек, возмущенных убийством таксистки и требующих наказания виновных. Наиболее активные "участники волнений" были задержаны. К утру, по данным чиновников, ситуация в городе полностью стабилизировалась, "жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома, в настоящее время в Коркино проводится патрулирование сотрудниками правоохранительных органов, идет профилактическая работа с населением".