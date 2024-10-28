Потери бюджета от нелегального табака в I полугодии оценены в 50,4 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Потери федерального бюджета от оборота нелегального табака в первом полугодии 2024 года составили 50,4 млрд рублей, сообщила Ассоциация малоформатной торговли со ссылкой на оценки Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

В 2023 году этот показатель составил 99,2 млрд рублей.

Одной из причин сохранения оборота нелегальной продукции эксперты рынка назвали разницу в ставках акцизов внутри ЕАЭС. Гармонизация ставок уже давно ведется, однако принятый на сегодня диапазон отклонений от индикативной ставки акциза на сигареты в рамках соглашения о гармонизации на 20% в большую или меньшую сторону сохраняет экономические стимулы для контрабандистов, считает менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин.

По его словам, России нужна умеренная акцизная политика.

Роспотребнадзор, в свою очередь, указывает на несовершенства системы регулирования табачного рынка. Начальник управления контроля за продукцией в обороте службы Андрей Пучковский отмечает, что ведомство не может отреагировать на торговую точку, которая работает через интернет или с помощью стихийной продажи. "Мы отвечаем только за тех субъектов, которых видно в системе маркировки, и других легально существующих, которые еще не вошли в систему маркировки", - сказал он.

По его словам, перенастроить эту систему пока не удается.

Ассоциация малоформатной торговли была создана в 2012 году, представляет интересы субъектов мелкорозничной торговли.