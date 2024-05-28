Эксперты ННЦК отметили постепенный выход из тени табачного рынка РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский табачный рынок, который теперь регулируется отдельным отраслевым законом, постепенно выходит из тени, отмечают в в АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (ННЦК).

Как сообщили "Интерфаксу" в ННЦК, проведенные исследования показали, что на конец третьего квартала 2023 года доля незаконного оборота табачной продукции составила 12,6% (в пересчете на курящее население) против 13,3% по итогам второго квартала.

Таким образом, отмечается обеление рынка на 0,7 п.п.

В то же время в структуре незаконного оборота существенных сдвигов не произошло. "По-прежнему наибольший вклад в теневой оборот вносят сигареты, незаконно ввезенные в Россию из стран-членов ЕАЭС, доля этого сегмента составляет 6,9%, - сообщили в ННЦК. - Традиционно в данном виде незаконного оборота доминирует продукция белорусского происхождения - ее доля составляет 84,5% от всей нелегальной продукции из стран-членов ЕАЭС".

Доля сигарет, нелегально ввезенных из Армении, увеличилась вдвое, до 13,6% против 6,8%. Табачная продукция из Казахстана (1,8%) и Киргизии (0,1%) суммарно занимает около 2% от нелегального ввоза из стран ЕАЭС.

По данным ННЦК, в структуре нелегальной продукции, ввезенной из стран вне ЕАЭС, 2/3 приходится на сигареты из ОАЭ. Эта доля увеличилась, на начало 2023 года она составляла 44%. В полтора раза уменьшилась доля нелегальных сигарет, ввезенных из Азербайджана. Сербские сигареты занимают десятую часть теневого рынка сигарет из стран вне ЕАЭС.

Исследование рынка никотинсодержащей продукции показало, что доля незаконного оборота снизилась почти на 11 п.п., до 68,3%. Обеление рынка очевидно, констатировали в ННЦК.

В то же время в сегменте никотинсодержащей жидкости доля нелегальной продукции доходит до 90,2%. Согласно исследованию, проведенному в прошлом году, эта доля составляла 93%.