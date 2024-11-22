Реестр продавцов табачных изделий могут создать в РФ

Представитель Госдумы отметил, что при проверке торговых точек в 9 из 10 случаев обнаруживаются нарушения

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Реестр торговых предприятий, реализующих табачную продукцию, может быть введен в РФ, такая идея обсуждается, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов на круглом столе "Региональный рынок табачных изделий. Эффективные инструменты борьбы с контрафактом", который прошел в рамках деловой программы межрегионального форума "Дни ритейла в Беломорье".

Его слова приводит пресс-служба Ассоциации малоформатной торговли.

"Сейчас обсуждается идея с реестром, условно - с мягким лицензированием. Наверное, надо всерьез к этому подойти и обсудить розницу для того, чтобы у нас было конечное верифицированное количество точек и их перечень, которые реализуют соответствующий вид товара (...). Надо сделать так, чтобы вне этого реестра никакие продажи не осуществлялись", - сказал глава департамента.

По словам Кузнецова, это важно в связи с тем, что табачная продукция - товар подакцизный.

В настоящее время торговля табачными изделиями не лицензируется.

Как заявил на круглом столе зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов, недобор акцизов по классическим табачным изделиям составляет более 100 млрд рублей в год. "При проверке торговых точек в 9 из 10 случаев есть весомые нарушения", - сказал он.

По словам директора АНО "ННЦК" (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции) Ирины Бушиной, минимальные потери бюджета от нелегального оборота табака в первом полугодии этого года составили 50,44 млрд рублей.

По данным ННЦК, доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ составляет 11,3% (в пересчете на население).

"Мы видим хрупкий тренд на снижение доли оборота нелегального табака на российском рынке по сравнению с предыдущим периодом. Однако статистически 57% всей нелегальной продукции к нам поступает из стран ЕАЭС. Поэтому для предотвращения незаконного ввоза табака необходимо усилить контроль за перевозками в ЕАЭС при помощи навигационных пломб, активно противодействовать дистанционным продажам через интернет и проводить взвешенную акцизную политику в отношении табачной продукции", - считает менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин.

"Предприниматели, незаконно реализующие товар, пользуются послаблениями, которые были предоставлены властями в части снижения объема проводимых проверок. Это ведет к тому, что защитный механизм, предоставленный государством, используется ими как зонтик от надзорных проверок", - считает руководитель межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин.