Мантуров рассчитывает на удешевление логистики в Индию за счет роста оборота

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Рост товарооборота и наращивание грузоперевозок по новым маршрутам позволят снизить цены на логистику между Россией и Индией, считает первый вице-премьер Денис Мантуров. Он сказал об этом журналистам в ходе поездки в Индию.

"Что касается экономики российских поставок в Индию, то в помощь нашим экспортерам - весь инструментарий мер поддержки в рамках профильного национального проекта. Потенциал дальнейшего снижения стоимости логистики заключается также в интенсификации поставок. Чем больше грузов - тем логистика эффективнее и дешевле", - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день российские экспортеры для доставки товаров в Индию могут воспользоваться морским коридором из портов Балтики через Суэцкий канал, а также несколькими маршрутами в рамках транспортного коридора "Север - Юг": Западному, Восточному и Транскаспийскому.

"Железными дорогами России, Ирана, Казахстана и Туркменистана в прошлом году продлены конкурентоспособные ставки на перевозки контейнеров по Восточному маршруту МТК "Север-Юг" через туркменско-иранские пограничные переходы. РЖД установлены скидки 50% на перевозки черных металлов, а иранскими и туркменскими железными дорогами подтверждено снижение тарифов на уголь, зерно, дизельное топливо, калий и черные металлы. Казахстанской стороной также принят ряд дополнительных решений о снижении тарифов", - сказал первый вице-премьер.

Мантуров также напомнил о планах по интенсификации доставки грузов по Северному морскому пути. По его словам, только в рамках этого маршрута к 2030 году страны смогут обеспечить грузооборот до 5 млн тонн.