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Дума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

Дума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.

Законопроект № 729112-8 вводит соответствующую новеллу в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса.

Как отметил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные Следственного комитета, "в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тыс. эпизодов".

Авторами проекта закона выступила большая группа депутатов Госдумы во главе с Володиным.

Инициатива вошла в пакет законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Вячеслав Володин Госдума
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