Дума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.
Законопроект № 729112-8 вводит соответствующую новеллу в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса.
Как отметил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные Следственного комитета, "в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тыс. эпизодов".
Авторами проекта закона выступила большая группа депутатов Госдумы во главе с Володиным.
Инициатива вошла в пакет законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.