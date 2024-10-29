Дума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.

Законопроект № 729112-8 вводит соответствующую новеллу в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса.

Как отметил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные Следственного комитета, "в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тыс. эпизодов".

Авторами проекта закона выступила большая группа депутатов Госдумы во главе с Володиным.

Инициатива вошла в пакет законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.