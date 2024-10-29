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ГД приняла закон об усилении ответственности за организацию незаконной миграции

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и затем в третьем чтении закон об отнесении к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Согласно закону, за такие преступления устанавливается наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет; штрафа от 3 до 5 миллионов рублей; лишения права занимать определенные должности на срок до 10 лет. В настоящее время максимальное наказание за подобные нарушения - 7 лет лишения свободы, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до 1 года, отметил в своем телеграм-канале Володин, ставший во главе большой группы депутатов автором законопроекта.

Закон также устанавливает обязательные минимальные пороги ответственности в частях 1 и 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", что позволит обеспечить соразмерность и неотвратимость наказания. Отсутствие в действующей редакции статьи низших пределов лишения свободы приводит к тому, что за совершение данного преступления может назначаться уголовное наказание несоразмерное содеянному, говорится в пояснительной записке.

Закон вводит меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

За фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан в 2023 году осуждены 8307 человек, из которых 8224 - это граждане РФ, которые оказывали содействие нелегальным мигрантам, сообщил Володин в телеграм-канале.

Он также отметил, что за 7 месяцев этого года количество выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан, выросло на 14% - до 23 483 случаев. В 2024 году также обнаружено 4,6 тыс. фактов подделки документов у мигрантов, что на 16,5% больше, чем в прошлом году.

Закон подготовлен в пакете с другими инициативами, нацеленными на борьбу с нелегальной миграцией. Принятие данных законов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности, считает Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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