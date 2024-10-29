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Внесудебная блокировка предложений незаконных услуг для мигрантов одобрена в III чтении

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях закон о введении внесудебной блокировки сайтов с предложениями незаконных услуг для мигрантов и подготовке поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Первое чтение законопроект № 729110-8 прошел 22 октября. Он дополняет перечень информации, доступ к которой в интернете может блокироваться Роскомнадзором по требованию генпрокурора или его заместителя. В перечень включаются предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции.

Владельца социальной сети закон обязывает отслеживать появление публикаций с предложением таких услуг и их блокировать.

Авторами проекта закона стали 356 депутатов от всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он, комментируя инициативу, отметил, что "по данным экспертов, объем нелегального рынка услуг для мигрантов составляет сотни миллиардов рублей".

Роскомнадзор Госдума Вячеслав Володин
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