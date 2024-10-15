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СКР заявил о росте более чем вдвое числа особо тяжких преступлений подростков-мигрантов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о росте числа тяжких преступлений, совершенных подростками-мигрантами.

"В этом году количество преступлений несовершеннолетних мигрантов увеличилось на 10%. Причем возросло более чем вдвое число особо тяжких деяний подростков-мигрантов: с 53 до 108", - сказал он в ходе оперативного совещания по вопросам расследования преступлений несовершеннолетних.

По его словам, причинами противоправного поведения подростков является социальная неустроенность, безнадзорность, незанятость, низкий уровень морали и правосознания, отсутствие надежных жизненных ориентиров, пагубные привычки и воспитание в неблагополучных семьях.

Так, по данным СКР, неблагоприятная ситуация с криминализацией подростковой среды отмечается преимущественно в Кемеровской области, республике Коми, Курганской и Калининградской областях.

Бастрыкин также обратил внимание подчиненных на проблему вовлечения подростков в распространение наркотиков.

"Он поручил принимать исчерпывающие меры для установления и привлечения к уголовной ответственности организаторов таких преступлений. При этом Бастрыкин отметил необходимость усиления взаимодействия следственных подразделений с органами внутренних дел, местными органами власти, администрациями учебных учреждений для профилактики подростковой преступности, в том числе преступлений несовершеннолетних мигрантов", - говорится в сообщении СКР.

Александр Бастрыкин СКР
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