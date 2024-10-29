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Закон об исключении посредников при приеме экзаменов у мигрантов принят Госдумой

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете организации и проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан третьими лицами.

В частности, законом устанавливается запрет для организаций, уполномоченных на проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, передавать права и обязанности по его проведению и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации его проведения.

Правительство России будет определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД РФ и Рособрнадзором.

Согласно закону, сертификат о владении русским языком, о знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный кабмином перечень учреждений, проводящих экзамен.

Авторами закона стала группа депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как он отметил в своем телеграм-канале, "средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году, увеличился с 5% до 30%".

"По данным МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приеме почти 5 тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано", - написал Володин.

МВД РФ Рособрнадзор Госдума Вячеслав Володин
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