Минфин надеется до конца года согласовать изменения по обратному акцизу на нефть

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Изменения законодательства, касающиеся инвестиционной надбавки к "обратному" акцизу на нефть и топливного демпфера, могут быть согласованы до конца текущего года, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Просто уточняются виды установок, которые будут построены в связи с теми санкционными ограничениями, которые есть. Соответственно, в случае удорожания финансирования обсуждается сдвижка сроков по освоению денег, не изменяя сроков ввода установок в эксплуатацию. Сейчас мы все это вместе с бизнесом, Минэнерго, нефтяными компаниями обсуждаем. До конца года, я думаю, мы финализируем по этим вопросам вам договоренности. Мы договорились, у нас уже согласованные позиции по демпферу о том, что он раздельно будет обнуляться, если происходит отклонение цены более чем на 10% или 20%. Вместе с этим единым пактом это и пойдет", - сказал он.

В июле вице-премьер Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго внести в налоговое законодательство положения о продолжении применения до 1 января 2033 года инвестиционной надбавки к "обратному" акцизу на нефть. Ведомствам также надлежит отменить правило одновременного обнуления "демпфера" и по бензину, и по дизтопливу в случае превышения установленных порогов отклонения от условных цен только по одному виду топлива.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" в мае попросила правительство продлить на два года, до 1 января 2033 года, сроки получения инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть. Также НК предложила отменить норму о приостановке получения инвестнадбавки с 2027 года, если компания не успела ввести установки в эксплуатацию.

Бюджетную поддержку в виде инвестнадбавки (повышающий коэффициент 1,3 в формуле обратного акциза) получают НПЗ, заключившие с Минэнерго инвестсоглашения о вводе новых установок углубления переработки. Всего заключено 21 соглашение на ввод 50 установок с общими инвестициями более 1 трлн рублей.

"Роснефть" также предложила внести корректировки в механизм демпфера, в частности, отменить его полное обнуление в случае превышения порога отклонения только по одному из продуктов - бензина или дизтоплива.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных в Налоговом кодексе (58,65 тысячи рублей за тонну по бензину и 55 тысяч рублей по дизтопливу) более чем на 10% и 20% соответственно, демпфер в этот месяц не выплачивается.