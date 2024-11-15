Майнерам могут запретить работу в ряде регионов с декабря

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Государство может запретить майнерам работать в ряде регионов уже с декабря, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Совсем могут запретить майнить, по данным издания, "в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии - Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР" - с декабря до 15 марта 2031 года.

В ряде регионов могут быть введены частичные ограничения. Так, с декабря до 15 марта следующего года противозаконным майнинг станет "в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае". Запрет здесь предполагается вводить в период пиковых нагрузок ежегодно с середины ноября до середины марта до 2031 года.

Соответствующий вопрос будет рассмотрен 18 ноября на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

Минэнерго ранее неоднократно говорило о необходимости переезда майнеров из ряда энергодефицитных регионов.