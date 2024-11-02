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Российские бенефициары ЭЗО смогут получать дивиденды напрямую от "дочек" с ИХК в капитале

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало механизм получения российскими бенефициарами экономически значимых организаций (ЭЗО) напрямую дивидендных выплат от их "значимых" дочерних структур, если в уставном капитале у последних есть доля аффилированных иностранных холдинговых компаний (ИХК) из "недружественных" юрисдикций.

ЭкономикаМиноритарии ЭЗО с владением через недружественные юрисдикции смогут перейти на прямое получение дивидендовЧитать подробнее

Как сообщил источник "Интерфакса", для этого предлагается ввести закон № 470-ФЗ понятие "значимые дочерние общества экономически значимых организаций". Такие структуры должны соответствовать экономическим критериям ЭЗО по уровню выручки, стоимости активов, а также критериям по виду деятельности.

Новации предлагаются для ситуаций, когда ИХК является формальным совладельцем как самой ЭЗО, так и ее "дочки" - с долей не менее 25% в последней. После того как суд приостановит корпоративные права этой иностранной структуры в ЭЗО (такая возможность введена законом № 470-ФЗ), аналогичное решение может быть принято и в отношении ее прав в дочерней компании. Кроме того, "дочка", так же как и ее материнская организация, сможет по решению суда выплачивать дивиденды или распределенную прибыль непосредственно своим российским бенефициарам, минуя промежуточное звено в виде ИХК.

Предлагаемая процедура аналогична той, которая существует непосредственно для ЭЗО. Инициировать приостановку корпоративных прав "недружественных" ИХК в "дочках" экономически значимых организаций сможет профильное для компании министерство, ее члены советов директоров, российские бенефициары. Заявления будет рассматривать Арбитражный суд Московской области и удовлетворять их, если установит уклонение ИХК от добросовестного участия в деятельности "значимой" "дочки" ЭЗО. При этом суд сможет учитывать обстоятельства, установленные при вынесении решения в отношении ИХК при рассмотрении дела о материнской ЭЗО.

После удовлетворения заявлений будут наступать такие же последствия, которые предусматриваются для споров с участием непосредственно ЭЗО. В частности, российские бенефициары будут обязаны вступить в прямое владение долями и акциями "значимой" дочерней компании ЭЗО, а иностранные - будут вправе это сделать.

Сейчас в правительственный перечень ЭЗО входит десять компаний. По словам источника, в проекте ничего не говорится о том, будет ли правительство вести список "значимых" дочерних компаний таких организаций.

правительство Минэкономразвития ЭЗО ИХК
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