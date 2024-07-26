Миноритарии ЭЗО с владением через недружественные юрисдикции смогут перейти на прямое получение дивидендов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские миноритарные совладельцы экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) смогут через суд получать напрямую дивиденды от них, минуя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций, говорится в подготовленных ко второму чтению поправках в закон 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями".

Этот закон с сентября 2023 года позволил российским бенефициарам получать напрямую дивиденды от ЭЗО, а также акции и доли в прямое владение, исключив из цепочки владения находящиеся в недружественных юрисдикциях иностранные холдинговые компании (ИХК) с долей владения в российской "значимой" компании не менее 50%. Для этого предусмотрена судебная процедура приостановки корпоративных прав ИХК.

Согласно подготовленному законопроекту, после приостановки корпоративных прав ИХК перейти на прямые выплаты дивидендов от ЭЗО смогут и ее миноритарные совладельцы, имеющие в ней не менее 5% через иностранные структуры в недружественных юрисдикциях. Также можно будет добиться приостановки осуществления корпоративных прав иностранной структуры в ЭЗО, например, голосования на собраниях. Эти правила не будут применяться, если ЭЗО является публичным акционерным обществом.

Основанием для применения этих мер будет являться уклонение иностранным совладельцем от своих обязанностей как акционера или участника ЭЗО, совершение действий, которые могут привести к прекращению или приостановлению деятельности организации.

Рассматривать эти дела будет Арбитражный суд Московской области. Обратиться в суд с соответствующим заявлением смогут российские резиденты, если их доля в иностранном совладельце ЭЗО составляет более 50%. Но сделать это они смогут только после получения заключения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Аналогичное полномочие будет и у уполномоченного правительством РФ федерального органа исполнительной власти, говорится в документе.

После удовлетворения судом заявления российские резиденты, владеющие ЭЗО через иностранную структуру, будут обязаны вступить в прямое владение ее акциями или долями, либо передать право на них кому-то другому.

Также проект разрешает безвозмездную передачу этого права личному фонду, в том числе международному личному фонду, который регистрируется в российских специальных административных районах.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его опубликования.

Сейчас в правительственном перечне ЭЗО находятся девять компаний.