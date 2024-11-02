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РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - РФ обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением предоставить тарифную льготу на ввоз в Россию сливочного масла в объеме до 30 тыс. тонн.

"В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации о предоставлении сроком на шесть месяцев тарифной льготы в отношении масла сливочного субпозиции 0405 10 ТН ВЭД ЕАЭС, ввозимого в Российскую Федерацию в объеме не более 30 тыс. тонн", - говорится на сайте ЕЭК.

Процедура общественного обсуждения продлится со 2 по 22 ноября.

"Предложение Российской Федерации направлено на сдерживание роста потребительских цен на социально значимый продовольственный товар и недопущения его дефицита на внутреннем рынке", - отмечается в материалах ЕЭК.

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Ранее о том, что РФ на фоне роста цен на сливочное масло может на полгода обнулить пошлины на его импорт, "Интерфаксу" сообщали знакомые с ходом обсуждения этого вопроса источники. Один из собеседников агентства говорил, что вопрос об обнулении пошлин на ввоз масла уже рассматривался на таможенной подкомиссии и получил одобрение.

Речь идет о поставках из стран вне ЕАЭС, в частности из Ирана и Индии, отмечали источники "Интерфакса".

Базовая пошлина на импорт сливочного масла составляет 15%, но не менее 0,22 евро за кг.

Как сообщалось, по данным Росстата, с начала года цены на сливочное масло в РФ выросли более чем на четверть - на 25,7%. За неделю с 22 по 28 октября рост составил 1,9%. Причем подорожание ускорилось - неделей ранее оно составляло 1,6%. Это самые высокие темпы роста на рынке молочной продукции.

Резкий рост цен на сливочное масло за последнее время стал предметом особого внимания властей. На этой неделе прошла серия совещаний у вице-премьеров, на которых обсуждался вопрос о принятии дополнительных мер по сдерживанию цен на товары, находящиеся "в зоне риска". По итогам состоявшегося в четверг совещания вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил ведомствам в течение двух недель принять меры для сохранения стабильной ситуации на продрынке.

РФ ЕЭК
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