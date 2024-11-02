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Анонсирован аудит перешедших под контроль государства активов "Русь-Ойла"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор и Ростехнадзор готовятся провести экологический и технологический аудит деятельности 66 компаний, ранее входивших в периметр нефтяного холдинга "Русь-Ойл", сказано в проекте постановления премьер-министра Михаила Мишустина, которое опубликовала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Аудит не относится к контрольным мероприятиям, однако мы проведем оценку соответствия деятельности пользователей недр природоохранному законодательству, разрешительным документам за весь период пользования участками недр. Дадим рекомендации по устранению имеющихся нарушений", - объяснила она.

Эту работу ведомства должны будут завершить до конца ноября, а представить сводный отчет по ее итогам в Росимущество - не позднее 20 декабря. Документ в том числе должен будет содержать оценку размера ущерба, нанесенного окружающей среде, а также перечень лиц, на которых будут возложены обязательства по его возмещению. Росимуществу в свою очередь необходимо будет направить до конца 2024 года консолидированный доклад в правительство.

Под надзор подпадут 66 компаний, в том числе такие крупные активы, как "Дулисьма", "Каюм нефть", "Полярное сияние", "Негуснефть", "Тендерресурс", "Иреляхнефть" и другие. Ранее все они входили в структуру нефтехолдинга "Русь-Ойл" Алексея Хотина, а с конца 2023 года подавляющее большинство из них находится под контролем структуры Росимущества - АО "Управляющая компания".

Смене собственников предшествовало решение Замоскворецкого суда Москвы, который в мае 2023 года по иску Генпрокуратуры взыскал с Хотина в пользу государства 192 млрд рублей, а также обратил в доход государства 100% акций нефтяного холдинга "Русь-Ойл" и доли компаний, входящих в его структуру. Ответчиком по делу также был бизнес-партнер Хотина - Александр Клячин.

Дулисьма Росимущество Росприроднадзор Ростехнадзор Русь-Ойл Алексей Хотин Светлана Радионова
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