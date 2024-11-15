Компании перешедшего под госконтроль "Русь-Ойла" надолго отложили разведочное бурение

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Несколько компаний, ранее входивших в периметр нефтяного холдинга "Русь-Ойл", внесли изменения в проекты работ по геологическому изучению своих участков в Ханты-Мансийском автономном округе, Оренбургской, Саратовской и Иркутской областях.

На участках Тауровский и Юганский 22 в ХМАО перенесены сроки бурения поисково-оценочных скважин с 2024 на 2029 год. Там планировалось построить по одной скважине глубиной 3 км и 3,46 км соответственно. Кроме того, на Ай-Курусском нефтяном месторождении отложены сейсморазведочные работы 3D (с 2023 на 2028 год) и бурение разведочной скважины (с 2024 на 2030 год). При этом ранее план изучения участка предполагал строительство еще одной скважины.

Среди оренбургских активов изменения коснулись Восточно-Бузулукского, Восточно-Талового, Новотрудового и Самара-Сакмарского участков. Там отложено бурение всех запланированных поисково-оценочных скважин - с 2024-2028 на 2030 год. На Восточно-Бузулукском запланировано строительство пяти скважин (объем бурения - 16,46 км), на Восточно-Таловом - трех (16,94 км), на Новотрудовом - трех (17,16 км) и Самара-Сакмарском - двух (7,26 км).

В Саратовской области перенесено с 2024 на 2030 год строительство двух поисково-оценочных скважин на Каменском участке (7,58 км), с 2024 на 2028 год - бурение разведочной скважины (2,69 км) на Луговом нефтегазоконденсатном месторождении.

Кроме того, в Иркутской области отложены на четыре года сейсморазведочные работы 2D Нижнекиренском участке - до 2029 года.

Соответствующие изменения опубликованы в госреестре работ по геологическому изучению недр компаниями "Тауровский участок", "Юганский 22", "Северо-Айкурусский", "Старотепловский", "Восточно-Таловый", Каменский, "Ново-Трудовой", "Самара-Сакмарский", "Луговое" и "Ичикта". Все они, наряду с другими компаниями (в т.ч. крупными, такими как "Дулисьма", "Каюм нефть", "Полярное сияние", "Негуснефть", "Тендерресурс" и "Иреляхнефть"), входили в структуру нефтехолдинга "Русь-Ойл" Алексея Хотина, а с конца 2023 года подавляющее большинство из них находится под контролем структуры Росимущества - АО "Управляющая компания".

Смене собственников предшествовало решение Замоскворецкого суда Москвы, который в мае прошлого года удовлетворил иск Генпрокуратуры к Хотину по делу об уклонении от уплаты налогов. Тогда суд постановил взыскать с бизнесмена в пользу государства 192 млрд рублей, а также обратить в доход государства 100% акций нефтяного холдинга "Русь-Ойл" и доли компаний, входящих в его структуру. Ответчиком по делу также проходил бизнес-партнер Хотина - Александр Клячин.