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США и Южная Корея обсудили действия в связи с сообщениями об отправке военных КНДР в РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что в ходе встречи с южнокорейскими официальными лицами обсуждались возможные шаги в ответ на сообщения об отправке северокорейских военных в Россию.

"Стороны сегодня обсудили ряд вариантов ответных действий", - сказал Блинкен, говоря о сообщениях об отправке военных КНДР в Россию.

В Вашингтоне в четверг прошла встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Южной Кореи.

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Кроме того, госсекретарь отметил, что США продолжают оказывать поддержку Украине и в ближайшие дни объявят об очередном пакете военной помощи.

"Мы объявим о новой помощи в ближайшие дни", - сказал Блинкен,

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи утверждала, что КНДР отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщения об этой отправке являются противоречивыми, и к этой информации так и нужно относиться.

США Южная Корея КНДР РФ Энтони Блинкен
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