В Москве заявили об обсуждении с главой МИД КНДР всех вытекающих из Договора РФ-КНДР вопросов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - На встречах президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи обсуждались все вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщил во вторник замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

"Мы обсуждали все вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли имплементация ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве на встречах главы МИД КНДР с Лавровым и Путиным.

Он напомнил, что переговоры глав МИД двух стран были названы стратегическими консультациями.

"Стратегическими - потому что обсуждались все вопросы, вытекающие из упомянутого вами Договора, а таких вопросов много, поскольку Договор покрывает различные аспекты наших двусторонних отношений: от торгово-экономических до отношений в области безопасности", - подчеркнул Руденко.

По его словам, "такой разговор был необходим, поскольку это первая официальная встреча двух министров после заключения Договора в июне текущего года".

Ст. 4 Договора гласит: "В случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР".

У российской стороны сложилось впечатление, что в Пекине с пониманием относятся к наращиванию сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, также заявил Руденко.

"Я отдельно встречался со спецпредставителем КНР господином Лю Сяомином, который со стороны наших китайских друзей занимается проблемами Корейского полуострова, и мы весь комплекс вопросов обсуждали. В том числе и наше сотрудничество с КНДР. Нам показалось, что китайские друзья отдают себе отчет, прекрасно понимают все аспекты наших отношений с КНДР", - сказал Руденко журналистам в Москве, отвечая на вопрос, обсуждалось ли укрепление российско-северокорейского сотрудничества в ходе его визита в Пекин и вызывает ли оно обеспокоенность у Китая.