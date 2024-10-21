В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отметили, что в ходе избирательной кампании в США сейчас звучит много горячих и весьма эмоциональных высказываний.

"Вы знаете, мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную "гигиену" в данном случае не соблюдают. Ну это на их совести. Это первое", - сказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

И добавил: "И второе - конечно же, сейчас звучит очень много горячих и весьма эмоциональных заявлений в Соединенных Штатах в рамках избирательной кампании, особенно в ее финальной стадии. Вот, что мы можем сказать по этому поводу".

Беседу с угрозами ударить по Москве Трамп изложил в интервью The Wall Street Journal 18 октября.